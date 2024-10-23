بالطيران المسيّر.. المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفاً عسكرياً في إسرائيل

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنّها استهدفت هدفاً عسكرياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكّد البيان استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.