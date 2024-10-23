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عربي-دولي

بالطيران المسيّر.. المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف هدفاً عسكرياً في إسرائيل

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:12
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أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنّها استهدفت هدفاً عسكرياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.
 
وأكّد البيان استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. 
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