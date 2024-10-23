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دراسة للأمم المتحدة تكشف: عام واحد من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:16
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أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيليب لازاريني أن عاماً واحداً من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن الـ20.

وقال لازاريني في بيان: "وفقاً لأحدث دراسة للأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريباً في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة، والتعليم،  70 عاماً".
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وأضاف "كلما طال أمد هذا، كلما طال الوقت لإعادة مئات آلاف الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".
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