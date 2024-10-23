دراسة للأمم المتحدة تكشف: عام واحد من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات

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أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فيليب لازاريني أن عاماً واحداً من الحرب أعاد غزة إلى أوائل الخمسينات من القرن الـ20.وقال لازاريني في بيان: "وفقاً لأحدث دراسة للأمم المتحدة، دمرت الحرب الاقتصاد الفلسطيني وتركت كل سكان غزة تقريباً في فقر، مع تراجع مؤشرات الحياة مثل الصحة، والتعليم، 70 عاماً".وأضاف "كلما طال أمد هذا، كلما طال الوقت لإعادة مئات آلاف الفتيات والفتيان إلى بيئة تعليمية، وكلما كانت التحديات أكثر شدة للتراجع عن هذه الخسائر الفادحة".