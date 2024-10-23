"ترفض التأثير على إسرائيل".. لافروف: واشنطن سبب استمرار الحرب في غزة ولبنان

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إعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحرب في الشرق الأوسط مستمرة، لأنه الولايات المتحدة ترفض التأثير على إسرائيل لوقف المآسي.وجاءت تصريحات لافروف رداً على سؤال صحافي عن نتائج المفاوضات حول التسوية في هذه المنطقة، فقال: "الحرب مستمرة، ما يعني أنها لم تسفر عن نتائج. والسبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لا تريد التأثير على إسرائيل".وأوضح الموقع أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد استعداد موسكو لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي، لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تعذر تنفيذ القرار السابق الذي اتخذه المجلس في حزيران الماضي، بعد تبنيه خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي نصت على 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين بين حماس، وإسرائيل وانسحاب الأخيرة من القطاع وإنهاء العمليات القتالية.