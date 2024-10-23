أميركا تحوّل اصولا روسية لأوكرانيا.. وموسكو تدين هذا الفعل

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دانت السفارة الروسية بواشنطن قرار الولايات المتحدة تقديم المساعدة لأوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة، معتبرة أن هذا القرار يعتبر "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".وأضافت أنه "من الواضح أن ما له دلالته في هذا الوضع هو تحويل السرقة إلى سياسة الدولة".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم قرضا بحجم 20 مليار دولار لأوكرانيا مع سداده على حساب العائدات على الأصول الروسية المجمدة.وأعلنت روسيا أكثر من مرة أن أي مساس بأصولها سيعتبر "سرقة"، وأنها ستتخذ إجراءات وسيكون ردا مؤلما على مثل هذه الخطوات. (روسيا اليوم)