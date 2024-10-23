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عربي-دولي

طرحها لدعم ترامب.. جائزة المليون دولار قد توقع ماسك في أزمة قضائية!

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:30
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قالت مصادر لشبكة "CNN" إن وزارة العدل الأميركية حذرت لجنة العمل السياسي التابعة للملياردير إيلون ماسك في الأيام الأخيرة من أن الجائزة المليون دولار التي أعلن عنها  للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة قد تنتهك القانون.
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وأعلن ماسك، الذي ألقى بدعمه خلف الرئيس السابق دونالد ترامب وينفق ملايين الدولارات لدعم ترشيحه، عن الجائزة بهدف زيادة تسجيل الناخبين في الولايات المتنازع عليها بشدة.

وأثارت الجائزة مخاوف خبراء قانون الانتخابات وبعض المسؤولين الذين تساءلوا عما إذا كان ذلك مخالفًا للقانون.
ويحظر القانون دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت.

ويُشترط التوقيع على عريضة لدعم الحريات المنصوص عليها في الدستورللفوز بالمليون دولار، حيث يتم اختيار الفائزين عشوائيا من الموقعين.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد تم إرسال خطاب من قسم النزاهة العامة بوزارة العدل، والذي يحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون المتعلق بالانتخابات، إلى لجنة العمل السياسي التابعة لماسك. (سي ان ان)
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