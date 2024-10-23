الحملة النفسية مستمرة... منطاد قمامة يسقط على المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية أن قمامة حملها منطاد كوري شمالي سقطت على المجمع الرئاسي في سول.وهذه هي الحالة الثانية من نوعها منذ أن بدأت كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل القمامة باتجاه جارتها كوريا الجنوبية منذ أواخر أيار في استئناف للحملة النفسية على غرار الحرب الباردة.وقال جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية إن القمامة التي سقطت على المجمع الرئاسي صباح الخميس لم تكن تحمل أي مواد خطيرة.وفي تموز، سقطت القمامة التي حملها منطاد كوري شمالي واحد على الأقل على المجمع الرئاسي الكوري، مما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت الرئيسية في كوريا الجنوبية.وأرسلت كوريا الشمالية المسلحة نوويا آلاف البالونات إلى الجنوب ردا على البالونات الدعائية ضد نظام كيم جونغ أون التي أرسلها ناشطون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.