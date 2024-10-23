Advertisement

عربي-دولي

الحملة النفسية مستمرة... منطاد قمامة يسقط على المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1267439-638653485582488975.jpeg
Doc-P-1267439-638653485582488975.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت كوريا الجنوبية أن قمامة حملها منطاد كوري شمالي سقطت على المجمع الرئاسي في سول.

وهذه هي الحالة الثانية من نوعها منذ أن بدأت كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل القمامة باتجاه جارتها كوريا الجنوبية منذ أواخر أيار في استئناف للحملة النفسية على غرار الحرب الباردة.
Advertisement

وقال جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية إن القمامة التي سقطت على المجمع الرئاسي صباح الخميس لم تكن تحمل أي مواد خطيرة.

وفي تموز، سقطت القمامة التي حملها منطاد كوري شمالي واحد على الأقل على المجمع الرئاسي الكوري، مما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت الرئيسية في كوريا الجنوبية.

وأرسلت كوريا الشمالية المسلحة نوويا آلاف البالونات إلى الجنوب ردا على البالونات الدعائية ضد نظام كيم جونغ أون التي أرسلها ناشطون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:55 | 2024-10-24
00:26 | 2024-10-24
00:02 | 2024-10-24
23:58 | 2024-10-23
23:48 | 2024-10-23
23:44 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24