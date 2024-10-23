الطيران الأميركي البريطاني يقصف مطار الحديدة باليمن (فيديو)

شنّ الطيران الأميركي البريطاني، غارتين على محافظة الحديدة غربي اليمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن الطيران الأميركي البريطاني شنّ غارتين استهدفتا مطار الحديدة، ولم تسفرا عن سقوط ضحايا مدنيين.



وذكرت مصادر يمنية أن الغارتين استهدفتا نفقا عسكريا للحوثيين في مطار الحديدة.

ونفذ الجيش الأميركي 15 غارة جوية أوائل هذا الشهر على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي، وأبلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.



ووقتها قالت القيادة المركزية إن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية للحوثيين لكنها لم تذكر تفاصيل ما إذا كان ذلك يشمل صواريخ أو طائرات مسيرة أو أنظمة رادار.(سكاي نيوز)





