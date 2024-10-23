Advertisement

عربي-دولي

الطيران الأميركي البريطاني يقصف مطار الحديدة باليمن (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1267442-638653491673631037.jpg
Doc-P-1267442-638653491673631037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الطيران الأميركي البريطاني، غارتين على محافظة الحديدة غربي اليمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن الطيران الأميركي البريطاني شنّ غارتين استهدفتا مطار الحديدة، ولم تسفرا عن سقوط ضحايا مدنيين.

وذكرت مصادر يمنية أن الغارتين استهدفتا نفقا عسكريا للحوثيين في مطار الحديدة.
 
 
Advertisement
 
ونفذ الجيش الأميركي 15 غارة جوية أوائل هذا الشهر على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي، وأبلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.

ووقتها قالت القيادة المركزية إن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية للحوثيين لكنها لم تذكر تفاصيل ما إذا كان ذلك يشمل صواريخ أو طائرات مسيرة أو أنظمة رادار.(سكاي نيوز)


عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:55 | 2024-10-24
00:26 | 2024-10-24
00:02 | 2024-10-24
23:58 | 2024-10-23
23:48 | 2024-10-23
23:32 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24