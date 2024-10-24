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إقتصاد

ديون أميركا وصلت إلى مستويات فلكية.. وصندوق النقد يحذّر

Lebanon 24
24-10-2024 | 00:02
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حذر صندوق النقد الدولي من أن رفض الولايات المتحدة خفض مستوى دينها العام، الذي بلغ مستوى فلكيا، سيؤدي للحاجة إلى تنفيذ تخفيضات أكبر في المستقبل، كما أنه يهدد برد فعل سلبي من السوق.

وقالت المؤسسة الدولية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن إحجام الولايات المتحدة عن التحرك لخفض الدين العام قد يقلص الفرص المتاحة للسلطات للقيام بمناورة مالية في حالة حدوث صدمات سلبية في الاقتصاد.
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ووفقا لتقديرات الصندوق فإن مستوى الدين الحكومي الأميركي سيصل إلى 121% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام 2024، وفي العام 2029 سيصل إلى 131.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

كذلك حذر الصندوق من ارتفاع ديون البلدان، حيث أشار إلى أنها تنمو بما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. (روسيا اليوم)

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