دفعت ثمناً باهظاً.. شركة طيران أميركية متهمة بسوء معاملتها للمعاقين

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فرضت الحكومة الأميركية غرامة قدرها 50 مليون دولار على شركة الطيران أميركان ايرلاينز بسبب فشلها في تقديم المساعدة اللازمة للمسافرين من المعاقين واتلاف آلاف الكراسي المتحركة الخاصة بالمسافرين خلال فترة 5 سنوات.وقالت وزارة النقل الأميركية، الأربعاء، إنه "في بعض الحالات" أصيب مستخدمو الكراسي المتحركة بجراح، لكنها لم تقدم عددا محددا.من ناحيتها، قالت أميركان أيرلاينز إنها ضخت استثمارات كبيرة لتحسين التعامل مع الكراسي المتحركة.ووفقا لقرار الوزارة سيتم خصم 25 مليون دولار من شركة الطيران، أو نصف غرامتها المدنية، مقابل تلك الاستثمارات والتعويضات المدفوعة للركاب المتضررين.جاءت التحقيقات في هذا الموضوع نتيجة تلقي ثلاث شكاوى رسمية من منظمة "المحاربون القدماء المقعدون" الأميركية ضد أميركان أيرلاينز.وصادر المحققون مقطع فيديو لحادثة وقعت في مطار ميامي الدولي العام الماضي، ظهر فيه العمال وهم يدفعون كرسيا متحركا أسفل منحدر الأمتعة، فاصطدم الكرسي بأسفل المنحدر، ثم انقلب وسقط على الخرسانة. (سكاي نيوز)