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عربي-دولي

النواب الروس صوّتوا بالاجماع لصالح المصادقة على معاهدة استراتيجية مع كوريا الشمالية

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:32
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صوّت النواب الروس اليوم بالإجماع لصالح المصادقة على "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" مع كوريا الشمالية، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويأتي التصويت في مجلس الدوما في وقت تؤكد أطراف غربية امتلاكها أدلة على إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا. وتم توقيع المعاهدة بين بيونغ يانغ وموسكو في حزيران خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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