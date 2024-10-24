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عربي-دولي

"لهذا السبب نحتاج لكييف أيها الأحمق".. زاخاروفا تسخر من زيلينسكي

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:48
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سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من ظهور فلاديمير زيلينسكي بقميص عليه عبارة "لنجعل روسيا صغيرة من جديد"، وسألته إن كان يعني عودة روسيا لحدود الاتحاد السوفيتي.

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام" بعد ظهور زيلينسكي في "تي-شيرت" عليها عبارة Make Russia small again: "صغيرة مثل ماذا؟ مثل الاتحاد السوفيتي، أم الإمبراطورية الروسية؟ الآن فهمت ما تعنيه! صغيرة مثل روسيا كييف، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى كييف. قلتها بنفسك أيها الأحمق اللعين!". (روسيا اليوم)
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