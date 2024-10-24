معلومات مهمّة... لماذا قامت إسرائيل بتأجيل ردّها على إيران؟

نقلت مجلة "التايمز" عن مصدر استخباري مطلع قوله إن "إسرائيل أجلت ردها على إيران بعد تسريب الوثائق الأميركية".

وأضاف المصدر: "تأخير إسرائيل ردها على إيران سببه الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات".