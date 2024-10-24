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عربي-دولي

معلومات مهمّة... لماذا قامت إسرائيل بتأجيل ردّها على إيران؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:20
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نقلت مجلة "التايمز" عن مصدر استخباري مطلع قوله إن "إسرائيل أجلت ردها على إيران بعد تسريب الوثائق الأميركية".
 
وأضاف المصدر: "تأخير إسرائيل ردها على إيران سببه الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات".
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