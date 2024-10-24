بلينكن في الدوحة.. جهود دبلوماسية لوقف الحرب في غزة

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والتقى بلينكن خلال الزيارة، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى الدولة الخليجية التي تستضيف المكتب السياسي لحماس، بعد إجرائه محادثات في إسرائيل والسعودية، خلال رحلته الـ11 إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.وبالتزامن مع زيارته الحالية للشرق الأوسط، أعاد بلينكن، الأربعاء، التأكيد على موقف الولايات المتحدة الرافض للدعوات الإسرائيلية لإعادة بناء وحدات استيطانية في قطاع غزة.في ختام زيارته لإسرائيل أعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على موقف الولايات المتحدة الرافض للدعوات الإسرائيلية لإعادة بناء وحدات استيطانية في قطاع غزة.وقال: "نحن نرفض ذلك تماما. كما نرفض إعادة احتلال إسرائيل لغزة. وقلت ذلك في طوكيو قبل سنة. وهذه كانت سياسة الولايات المتحدة، وستظل.. وهذه على حد علمي سياسة الحكومة الإسرائيلية. وهذا ما سمعته من رئيس الوزراء، وهو صاحب الكلمة الرسمية في هذا الشأن".وتابع بلينكن: "مهما كان ما يقوله من جنرالات متقاعدين أو بعض أعضاء الحكومة، فهذه ليست سياسة الحكومة، وهي بالتأكيد ليست سياسة الولايات المتحدة ونحن نرفض ذلك".وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه "في الوقت الحالي، يجب أن ينصب التركيز على إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء هذه الحرب، وكذلك وضع خطة واضحة لما سيأتي بعد ذلك".ومن المقرر أن يناقش بلينكن خلال زيارته إلى قطر الحرب الدائرة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، والتوترات الإقليمية التي تسببها إيران، بجانب مناقشة وقف الحرب في غزة مع قادة قطر، التي تلعب دوراً كبيراً في التوسط بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس.وتعوّل الولايات المتحدة بشكل كبير على الدوحة التي تستضيف بعض القادة السياسيين لحماس؛ من أجل إعادة إطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف النار والإفراج عن الرهائن المتبقين لدى الحركة في غزة، وبينهم 7 أميركيون.(الحرة)