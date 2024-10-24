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عربي-دولي

الرئيس الروسي: أزمة الشرق الأوسط الأكثر دموية

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:44
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة، ودعا إلى إنهاء العنف.

فقد اعتبر الرئيس الروسي في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمّة مجموعة "بريكس+" وأصدقائها في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ.
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وأوضح أن أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، وأن العمليات القتالية في غزة انتشرت إلى لبنان وتؤثر على كثير من الدول في المنطقة.

كما أشار إلى أن التصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران، يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.

وقال إن حدة الأزمة تزداد بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون، ويتم تدمير المدارس والمستشفيات.

ولفت إلى أنه ومنذ بداية الأزمة، حاولت روسيا مع أعضاء "بريكس" وغيرها من المنصات الدولية المساهمة لحل الأزمة، حيث كان هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء "بريكس"، من أجل محاولة إيصال المساعدات للمتضررين.

كذلك أكد على ضرورة أن تكون التسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد أمس أيضا في قمة مجموعة بريكس إن وقف إطلاق النار في وقت قريب وإنهاء الحرب في غزة ضروريان لتخفيف حدة التوتر بالمنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تدعو فيه دول العالم إلى وقف إطلاق النار في غزة، إذ دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إلى وقف القتال في غزة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع في لبنان.

كما تأتي وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران فيما يترقب العالم الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، وسط دعوات بالتهدئة لعدم اتساع الصراع. (العربية) 
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