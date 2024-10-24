بعد "تهديدات بالقتل والقصف" من إسرائيل.. توقف عمليات الدفاع المدني في غزة

Advertisement

وقال بصل لوكالة فرانس برس: "نأسف عن تقديم الخدمة الإنسانية للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة بسبب تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم بالقتل والقصف إذا بقوا داخل مخيم جباليا".وبحسب بصل: "تم استهداف الطواقم وإصابة عدد منهم، وهناك آخرين متواجدين في الطرقات ينزفون ولا يوجد أي أحد يستطيع إنقاذهم".ونشر بصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشاحنة محترقة أرفقها بتعليق "مركبة الدفاع المدني الوحيدة في محافظة شمال قطاع غزة التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وإحراقها بالكامل".ووقعت الحادثة وفقا لبصل في منطقة مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.وكان مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة قد صرح في الأيام الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية أن فرقه العاملة غير قادرة على الاستجابة لمناشدات المواطنين في عدة مناطق.ولفت إلى تلقي "عدد كبير من المناشدات من المواطنين لكن للأسف غير قادرين على الدخول للمكان بسبب الخطورة الكبيرة لتلك المنطقة". (سكاي نيوز)