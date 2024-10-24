24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد "تهديدات بالقتل والقصف" من إسرائيل.. توقف عمليات الدفاع المدني في غزة
Lebanon 24
24-10-2024
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الخميس، عدم قدرة المنظمة الإغاثية على استكمال تقديم خدماتها في شمال القطاع المحاصر على أثر "تهديدات للطواقم بالقتل والقصف" من قبل الجيش الإسرائيلي.
Advertisement
وقال بصل لوكالة فرانس برس: "نأسف عن تقديم الخدمة الإنسانية للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة بسبب تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم بالقتل والقصف إذا بقوا داخل مخيم جباليا".
وبحسب بصل: "تم استهداف الطواقم وإصابة عدد منهم، وهناك آخرين متواجدين في الطرقات ينزفون ولا يوجد أي أحد يستطيع إنقاذهم".
ونشر بصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشاحنة محترقة أرفقها بتعليق "مركبة الدفاع المدني الوحيدة في محافظة شمال قطاع غزة التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وإحراقها بالكامل".
ووقعت الحادثة وفقا لبصل في منطقة مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
وكان مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة قد صرح في الأيام الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية أن فرقه العاملة غير قادرة على الاستجابة لمناشدات المواطنين في عدة مناطق.
ولفت إلى تلقي "عدد كبير من المناشدات من المواطنين لكن للأسف غير قادرين على الدخول للمكان بسبب الخطورة الكبيرة لتلك المنطقة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا استهدفت غارة الجناح؟
Lebanon 24
ماذا استهدفت غارة الجناح؟
14:39 | 2024-10-23
23/10/2024 02:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)
Lebanon 24
شهيد اليوم بطل الأمس... حين وقف الرائد محمد فرحات بوجه العدوّ (فيديو)
00:52 | 2024-10-24
24/10/2024 12:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "صاروخيّة" عن "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مفاجأة "صاروخيّة" عن "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:19 | 2024-10-23
23/10/2024 04:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة تطال الأوزاعي الآن.. قصفٌ طال شقة وفيديو من المكان!
Lebanon 24
غارة تطال الأوزاعي الآن.. قصفٌ طال شقة وفيديو من المكان!
14:03 | 2024-10-23
23/10/2024 02:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حرب لبنان" و "الحزب".. هذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
عن "حرب لبنان" و "الحزب".. هذا ما قاله نتنياهو
15:08 | 2024-10-23
23/10/2024 03:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:04 | 2024-10-24
مؤتمر باريس يتعهد بتقديم مليار دولار للبنان.. وتشديد على تطبيق الـ1701
10:22 | 2024-10-24
إعلامية أميركية تستقيل من عملها في صحيفة شهيرة.. ما علامة هاريس؟
10:12 | 2024-10-24
"المقاومة الإسلامية في العراق" تُعلن تنفيذ هجومين بالطيران المسيّر على أهداف إسرائيلية
10:00 | 2024-10-24
هل بدأت إسرائيل بتنفيذ "خطّة الجنرالات"
09:50 | 2024-10-24
بلينكن من الدوحة: إذا كانت حماس تهتم للمدنيين فستشارك في المفاوضات وتبرم اتفاقا
09:23 | 2024-10-24
تعيين "محمد علي اللامي" رئيسًا لهيئة النزاهة العراقية بعد إقالة "حيدر حنون"
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
24/10/2024 17:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
24/10/2024 17:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
24/10/2024 17:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24