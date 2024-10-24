التصويت المبكر يسجل أرقامًا قياسية.. هل تفوقت هاريس على ترامب؟

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أكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، خلال لقاء عام في بنسلفانيا، أن إدارتها للبلاد ستكون مختلفة عن إدارة الرئيس جو بايدن، كما واصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب حملته الانتخابية في جورجيا، وهي ولاية متأرجحة أخرى.وأظهرت بيانات التتبع من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، أن 25 مليون ناخب تقريبا أدلوا بأصواتهم بالفعل، إما عن طريق التصويت المبكر حضوريا أو التصويت بالبريد.كما سجلت عدة ولايات، من بينها ولايتا كارولينا الشمالية وجورجيا المتأرجحتان، أعدادا قياسية في اليوم الأول للتصويت المبكر الأسبوع الماضي.وتعد بنسلفانيا وجورجيا من الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد من الفائز بالرئاسة، ومن المرجح أن يقضي المرشحان جزءا كبيرا من الوقت المتبقي لحملاتهما الانتخابية في زيارتهما.وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس تفوقت هاريس قليلا على ترامب وحصلت على 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة للرئيس السابق.