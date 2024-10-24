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تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو، وزيليوني شلياخ، ونيجني كلين، ونوفو إيفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.صدت القوات الروسية 6 هجمات استهدفت قرى بلدات ليخوفو، ونيجني كلين، وبليخوفو، ودارينو زيليونويه، وشلياخ، وليوبيموفكا.قصفت القوات الروسية تجمعات أوكرانية في مناطق بيلوفودي، فيليكا بيساريفكا، زورافكا، مالوشينو، نوفونيكوليفكا، بافلوفكا، بوبوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 280 عسكريا ودبابة و8 مدرعات ومحطة حرب إلكترونية ومدفعين.أسر 8 جنود في قوات كييف.بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أب الماضي 26222 عسكريا و176 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و56 محطة حرب إلكترونية و11 محطة رادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.