Advertisement

عربي-دولي

جريمة مروّعة جدّاً... طعن شقيقته 25 مرة ومزق جسدها!

Lebanon 24
24-10-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1267737-638653822927483407.jpg
Doc-P-1267737-638653822927483407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة صدمت الشارع المصري، أقدم شاب على تمزيق جسد شقيقته في مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة بـ25 طعنة في أماكن متفرقة من جسدها، لرفضها العودة إلى طليقها.

وألقت الشرطة القبض على شقيقها الذي أقر خلال التحقيقات أنه قتل شقيقته ومزق جسدها بـ25 طعنة، بعدما حاول إقناعها بالعودة إلى طليقها مرة أخرى، والذي طلب ردها إلى عصمته عدة مرات إلا أنها رفضت. وأضاف قائلا: "مبتسمعش الكلام".
Advertisement

كما كشف المتهم أنه دخل في مشادة معها حول الموضوع، وحين تعنتت راح وأحضر سكينا من المطبخ وطعنها عدة طعنات حتى سقطت بين يديه غارقة في دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:04 | 2024-10-24
10:22 | 2024-10-24
10:12 | 2024-10-24
10:00 | 2024-10-24
09:50 | 2024-10-24
09:23 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24