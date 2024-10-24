جريمة مروّعة جدّاً... طعن شقيقته 25 مرة ومزق جسدها!

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في واقعة صدمت الشارع المصري، أقدم شاب على تمزيق جسد شقيقته في مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة بـ25 طعنة في أماكن متفرقة من جسدها، لرفضها العودة إلى طليقها.وألقت الشرطة القبض على شقيقها الذي أقر خلال التحقيقات أنه قتل شقيقته ومزق جسدها بـ25 طعنة، بعدما حاول إقناعها بالعودة إلى طليقها مرة أخرى، والذي طلب ردها إلى عصمته عدة مرات إلا أنها رفضت. وأضاف قائلا: "مبتسمعش الكلام".كما كشف المتهم أنه دخل في مشادة معها حول الموضوع، وحين تعنتت راح وأحضر سكينا من المطبخ وطعنها عدة طعنات حتى سقطت بين يديه غارقة في دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة. (العربية)