مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة تؤوي نازحين بغزة.. ومشاهد مؤثرة من هناك

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل، بينهم 4 أطفال، وسقوط عشرات الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في وسط قطاع غزة المحاصر تؤوي نازحين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).



وأسفرت الغارة التي استهدفت اليوم الخميس "مدرسة الشهداء" بمخيم النصيرات للاجئين، عن إصابة 32 آخرين، بحسب مستشفى العودة الذي نقل إليه المصابون.

"كله مقطع.. جريمة حرب بحق الأطفال".. شهادة فلسطيني حول القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/RaKhDKguf1 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 24, 2024 Advertisement



بالمقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف اليوم الخميس مركز قيادة وتحكم تابعا لحركة حماس داخل مجمع كان يستخدم كمدرسة في منطقة النصيرات بقطاع غزة. وذكر أنه اتخذ خطوات عديدة قبل الهجوم للحد من خطر الإضرار . بالمقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف اليوم الخميس مركز قيادة وتحكم تابعا لحركة حماس داخل مجمع كان يستخدم كمدرسة في منطقة النصيرات بقطاع غزة. وذكر أنه اتخذ خطوات عديدة قبل الهجوم للحد من خطر الإضرار .

في سياق متصل، انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين إثر قصف الجيش الإسرائيلي حي الجنينة شرق مدينة رفح، كذلك استشهد مواطن آخر في قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأيضا ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.



وتأكد كذلك إصابة عدد من المواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.



بدوره، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء في منطقة النصيرات والحصيلة الأولية 17 شهيدا وعشرات الجرحى منهم من وصفت حالتهم بالخطيرة. (العربية)