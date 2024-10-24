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عربي-دولي

مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة تؤوي نازحين بغزة.. ومشاهد مؤثرة من هناك

Lebanon 24
24-10-2024 | 09:10
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استشهد 17 فلسطينيا على الأقل، بينهم 4 أطفال، وسقوط عشرات الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في وسط قطاع غزة المحاصر تؤوي نازحين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأسفرت الغارة التي استهدفت اليوم الخميس "مدرسة الشهداء" بمخيم النصيرات للاجئين، عن إصابة 32 آخرين، بحسب مستشفى العودة الذي نقل إليه المصابون.
 
 
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بالمقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف اليوم الخميس مركز قيادة وتحكم تابعا لحركة حماس داخل مجمع كان يستخدم كمدرسة في منطقة النصيرات بقطاع غزة. وذكر أنه اتخذ خطوات عديدة قبل الهجوم للحد من خطر الإضرار .
في سياق متصل، انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين إثر قصف الجيش الإسرائيلي حي الجنينة شرق مدينة رفح، كذلك استشهد مواطن آخر في قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأيضا ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل في منطقة معن شرق مدينة خان يونس.

وتأكد كذلك إصابة عدد من المواطنين إثر استهداف دراجة نارية في منطقة التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء في منطقة النصيرات والحصيلة الأولية 17 شهيدا وعشرات الجرحى منهم من وصفت حالتهم بالخطيرة. (العربية)
 
 
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