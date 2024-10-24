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عربي-دولي

"المقاومة الإسلامية في العراق" تُعلن تنفيذ هجومين بالطيران المسيّر على أهداف إسرائيلية

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:12
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" شن هجومين على أهداف إسرائيلية في غور الأردن وشمال إسرائيل باستخدام الطيران المسيّر.

وجاء في بيان "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطيران المسيّر".
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وفي بيان آخر قالت "المقاومة": "..هاجم مجاهدو المقاومة هدفا حيويا في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار العمليات في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وعرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاق الطيران المسيّر باتجاه الأهداف العسكرية في شمال إسرائيل. (روسيا اليوم) 
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