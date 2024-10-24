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عربي-دولي

غوتيريش يرحب بتمسك زعماء "بريكس" بالدبلوماسية والحوار

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:02
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمسك زعماء دول مجموعة "بريكس" بحل القضايا الدولية عبر الطرق الدبلوماسية والحوار.

وقال غوتيريش خلال كلمة ألقاها في قمة"بريكس+" Outreach في قازان اليوم الخميس: "تمثل دول المجموعة نصف سكان العالم. وأرحب بتمسككم بالقيم ودعمكم لحل القضايا الدولية، وهو الأمر المنعكس بوضوح في موضوعكم العام الجاري".
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وذكر أن "قمة المستقبل" التي عقدت في ايلول الماضي عرضت خريطة طريق تهدف لتعزيز التعددية وتحريك السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحددت 4 مجالات العمل المقبل على صعيد المال والمناخ والتكنولوجيا والسلام.

وتعرض غوتيريش لانتقادات غربية انعكست في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعربت عن "شعورها بالإهانة" منه لمشاركته في قمة "بريكس" في روسيا، واصفة اختياره بأنه "خاطئ ويقوض سمعة الأمم المتحدة".

كما تم إدراج غوتيريش في موقع "صانع السلام" النازي الأوكراني الذي تم إنشاؤه عام 2014 لتحديد ونشر البيانات الشخصية لكل من يهدد الأمن القومي الأوكراني، ويدعو للاقتصاص منه.

وتعرض عدد كبير من الشخصيات الروسية والأوكرانية المطالبة بالسلام ونشرت أسماؤها على الموقع المذكور لاغتيالات أو محاولات الاغتيال في روسيا وأوكرانيا وبيلاروس. (روسيا اليوم) 
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