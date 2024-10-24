فنزويلا: هل المحكمة الدولية موجودة فقط لمعاقبة دول الجنوب في العالم؟

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انتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، إفلات إسرائيل من العقاب رغم عدوانها المستمر على قطاع غزة ولبنان.جاء ذلك في كلمته باجتماع "بريكس+ الموسع" خلال قمة قادة بريكس المنعقدة في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، التابعة للاتحاد الروسي.وشكر مادورو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تنظيم القمة وعلى دعوة بلاده للمشاركة فيها.وأشار إلى أن فنزويلا تشترك في مبادئ مجموعة بريكس، وأنه يتوقع إنشاء عالم متعدد الأقطاب.وذكر أن فنزويلا تحاول الإسهام في حل الأزمات العالمية، وأنه بحث الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وفي معرض حديثه عن هجماتها على منازل المدنيين في قطاع غزة ولبنان مع غوتيريش، أفاد أنه انتقد إفلات إسرائيل من العقوبات رغم عدوانها هناك.وتساءل الرئيس الفنزويلي: "هل المحكمة الجنائية الدولية موجودة فقط لمعاقبة دول الجنوب في العالم؟".(الأناضول)