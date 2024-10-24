"المنطقة لا تريد حربًا شاملة".. بوتين: مستعدون للمساعدة في إنهاء الصراع بالشرق الأوسط

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الأحداث في الشرق الأوسط، وترى أن لها دوراً في تهيئة الظروف لتسوية الصراع هناك، داعيًا إلى إنهاء العنف.وشدد بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمّة مجموعة "بريكس+" وأصدقائها في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، على أن موسكو لا تريد أن تتسع دائرة الصراع، وأنه يعتقد أن أي دولة في المنطقة لا تريد "حربا شاملة".وقال الرئيس الروسي إن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ وتثير القلق، لافتا إلى أن العمليات القتالية في غزة انتشرت إلى لبنان، وتؤثر على كثير من الدول في المنطقة.كما أشار إلى أن التصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران، يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.وقال إن حدة الأزمة تزداد بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون، ويتم تدمير المدارس والمستشفيات.ولفت إلى أنه منذ بداية الأزمة، حاولت روسيا مع أعضاء "بريكس" وغيرها من المنصات الدولية المساهمة في حل الأزمة، حيث كانت هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء "بريكس"، من أجل محاولة إيصال المساعدات للمتضررين.كذلك أكد ضرورة أن تكون التسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية، بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. (العربية)