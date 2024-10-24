لوكاشينكو: زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن فلاديمير زيلينسكي يستمر في التعنت ضد مسألة التفاوض مع روسيا على الرغم من أن رعاته الغربيين أصبحوا يدركون الحاجة إلى حل للصراع الأوكراني.وقال لوكاشينكو في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" على هامش قمة "بريكس": "إذا كنا قد قلنا في وقت سابق إن السلام في أوكرانيا ممكن إذا وافقت الولايات المتحدة وأوروبا والغرب الجماعي والأنغلوسكسونيون، فإنهم الآن يريدون السلام أكثر من زيلينسكي المتعنت في رفضه"، مشيرا إلى أن "الغرب على عكس أوكرانيا، ينظر إلى الوضع في الجبهة نظرة واقعية".وأوضح لوكاشينكو أن "حلفاء كييف يدركون أن انهيار البلاد قد يحدث قريبا، مما سيعني انهيار الغرب الجماعي بأكمله.. ولهذا السبب، فإن واشنطن وبروكسل تدفعان زيلينسكي نحو التوصل إلى هدنة".وأشار لوكاشينكو إلى أن "توقف حلفاء كييف الغربيين عن تقديم المساعدة لزيلينسكي سيدفعه إلى إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.. إلا أن حلفاء كييف لا يمكنهم التوقف عن تقديم المساعدة له ببساطة لأنهم يخشون فقدان ماء الوجه". (روسيا اليوم)