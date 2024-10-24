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وفد أمني مصري يلتقي قيادات حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع بغزة

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:15
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كشف مصدر مصري مسؤول، الخميس، أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصدر قوله: "وفد أمني مصري رفيع المستوى يلتقي وفدا من قيادات حركة حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع".
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وأضاف: "اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وأكد المصدر التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.
(سكاي نيوز)
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