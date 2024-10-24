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صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يطبق حصاره على مستشفى كمال عدوان

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:33
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كشف المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، الخميس، أن "المرضى والمصابين يعيشون حالة رعب جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان ومحيطه شمال القطاع، الذي يشهد عملية إبادة يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 20 يوما".
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وقال البرش، في تصريح: "الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الطوابق العلوية لمستشفى كمال عدوان التي تضم قسم العناية المركزة للأطفال".
وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يطبق حصاره على مستشفى كمال عدوان من جميع جوانبه ويقصف المباني المجاورة له".
وتابع أن "المرضى والمصابين يعيشون حالة رعب جراء الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان ومحيطه".
وشدد المسؤول الصحي أن "أكثر من 160 مصابا ومريضا داخل مستشفى كمال عدوان يواجهون خطر الموت جراء شح المستلزمات الطبية والوقود بفعل حصار إسرائيل". (الاناضول)
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