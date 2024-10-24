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عربي-دولي

رئيس الإمارات يعزي أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:45
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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الخميس، اتصالا هاتفيا مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبّر خلال الاتصال الهاتفي عن "خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لذوي الضحايا".
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كما أكد تضامن دولة الإمارات مع تركيا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
من جانبه، شكر أردوغان، رئيس الإمارات "لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل مكروه، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما". (سكاي نيوز)
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