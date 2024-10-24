Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يتلقى ضربة جديدة بشأن الانضمام إلى الناتو

Lebanon 24
24-10-2024 | 15:08
A-
A+

Doc-P-1267926-638654047569652848.jpg
Doc-P-1267926-638654047569652848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه انضمام أوكرانيا بشكل فوري إلى حلف شمال الأطلسي، وهو طلب كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تقدم به عندما عرض "خطة النصر" الخاصة به أمام الحلفاء الغربيين.
Advertisement
وقال شولتس لقناة "زد دي إف" التلفزيونية: "من المهم أن ندرك أن دولة في حالة حرب لا يمكنها على الإطلاق أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف ذلك، ولا خلاف حول هذا الموضوع".
ولفت المستشار الألماني إلى أنه بالنسبة للحلف، فإن "الدعوة عادة ما ترتبط بسرعة قبول العضوية".
وأضاف أنه في قمتي حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس العام الماضي ثم في واشنطن هذا الصيف، قمنا ب"توصيف منظور" يتعلق بعضوية أوكرانيا على الأمد البعيد.
وتدارك: "لكنني أعتقد أنه بعيدا من ذلك، ليست هناك حاجة حاليا إلى أي قرار جديد".
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-10-24
16:40 | 2024-10-24
16:40 | 2024-10-24
16:30 | 2024-10-24
16:18 | 2024-10-24
16:10 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24