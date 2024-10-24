زيلينسكي يتلقى ضربة جديدة بشأن الانضمام إلى الناتو

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه انضمام أوكرانيا بشكل فوري إلى حلف شمال الأطلسي، وهو طلب كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تقدم به عندما عرض "خطة النصر" الخاصة به أمام الحلفاء الغربيين.وقال شولتس لقناة "زد دي إف" التلفزيونية: "من المهم أن ندرك أن دولة في حالة حرب لا يمكنها على الإطلاق أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف ذلك، ولا خلاف حول هذا الموضوع".ولفت المستشار الألماني إلى أنه بالنسبة للحلف، فإن "الدعوة عادة ما ترتبط بسرعة قبول العضوية".وأضاف أنه في قمتي حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس العام الماضي ثم في واشنطن هذا الصيف، قمنا ب"توصيف منظور" يتعلق بعضوية أوكرانيا على الأمد البعيد.وتدارك: "لكنني أعتقد أنه بعيدا من ذلك، ليست هناك حاجة حاليا إلى أي قرار جديد".(سكاي نيوز)