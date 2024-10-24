تقرير يكشف: بيانات روسية تساعد الحوثيين في توسيع ضرباتهم في البحر الأحمر

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، ان روسيا قدّمت بيانات للحوثيين في اليمن عندما هاجموا السفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، مما ساعدهم على مهاجمة شريان رئيسي للتجارة العالمية وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولي دفاع أوروبيين قولهم ان "الحوثيين بدأوا استخدام بيانات أقمار صناعية روسية مع توسيع ضرباتهم".