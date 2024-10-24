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حماس: تمت مناقشة اقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
24-10-2024 | 16:30
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أبدت حركة حماس، الخميس، "جاهزيتها" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول بالحركة لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "وفدا قياديا من الحركة وصل اليوم إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين".
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وأضاف: "تمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
كما شدد على أن "حماس أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات".
( سكاي نيوز)
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