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الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل كليا من غزة

Lebanon 24
24-10-2024 | 16:40
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "بريكس" التي انعقدت في مدينة قازان الروسية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
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وشدد عباس على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة إلى الشمال الذييتعرض لمجازر وحشية وحصار خانق، منذ أكثر من أسبوعين".
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ورفض دولة فلسطين لأي إجراءات تؤدي إلى فصل قطاع غزة عنها".
وثمن "مواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة". (الاناضول)
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