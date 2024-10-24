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نتنياهو ينتقد ماكرون لدعوته حظر توريد الأسلحة لإسرائيل

Lebanon 24
24-10-2024 | 17:18
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.
وقال نتنياهو في مقابلة صحفية: "تكلمت مع الرئيس ماكرون وخاب ظني كثيرا. أقدّر أنه وقف معنا في بداية الحرب، لكنه مع مرور الوقت اتخذ موقفا ضد مصالحنا المشتركة، ضد المجتمعات الحرة".
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وأضاف: "يريد حظراً على إسرائيل، لكني لا أرى إيران تفرض حظراً على حزب الله. لا أرى إيران تفرض حظراً على حماس أو الحوثيين".

وتابع متسائلاً: "لماذا يريد فرض حظر على إسرائيل التي تقاتل في حرب عادلة ضد الإرهاب الذي يختبئ خلف المدنيين ويستخدم المدنيين كدروع بشرية؟!".

واختتم حديثه قائلاً: "نحن نقاتل هذه الحرب من أجل البقاء، وما أتوقعه هو أن تقف الديمقراطيات بقوة خلفنا كما تقف الديكتاتوريات الإرهابية بقوة خلف وكلائها. لكن هذا ليس ما أراه للأسف ويجب تصحيح ذلك".
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