فصائل مسلحة عراقية تتبنى هجوماً على هدف حيوي في إيلات

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم الجمعة، ضرب هدف في إيلات بالطيران المسيّر.وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت "هدفا حيويا في إيلات بواسطة الطيران المسيّر".وأكدت الفصائل الموالية لإيران "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة". (سكاي نيوز)