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أميركا تصدر تحذيراً إلى رعاياها في أنحاء العالم

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:15
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حثت الولايات المتحدة رعاياها حول العالم على تجنب التجمعات والمظاهرات كلما كان ذلك ممكنا واتخاذ الحيطة عند التواجد بالقرب من أي تجمعات كبيرة، مشيرة إلى أن المظاهرات السلمية قد تتحول إلى عنف من دون سابق إنذار.
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وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن التحذير الذي أصدرته جاء بعد منشورات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر قرب منشآت أميركية وإسرائيلية، الجمعة، 25 تشرين الأول 2024.
ودعت الأميركيين في دول العالم إلى الاشتراك في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) للحصول على المعلومات والتنبيهات، مما يسهل تحديد مواقعهم في حالات الطوارئ.
وتتصاعد التحذيرات الأميركية لرعاياها إثر تأزم الوضع فيها جراء الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان والتوقعات برد إسرائيلي على الهجوم الإيراني الصاروخي والذي يتسبب في اضطرابات واسعة في الرحلات الجوية، ويثير مخاوف للسياح الذين يخططون لزيارة دول المنطقة. 
المصدر: الحرة
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