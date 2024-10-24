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ترامب عن بايدن: كم هو أحمق وغبي

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:29
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وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بأنه "أحمق غبي".

وقال ترامب في تجمع حاشد في أريزونا: "العالم كله ينظر إلينا ويرى هؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقون الوصول للسلطة".
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وأضاف: "سواء كنت تحبه أم لا، أنا لست من محبيه. هل رأيت بايدن بالأمس؟ كم هو غبي وأحمق".
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