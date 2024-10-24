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عربي-دولي

وصل إلى ذروته.. هذا آخر ما كُشف عن الردّ الإسرائيلي على إيران

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:33
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لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى تل أبيب وصلت إلى ذروة استعداداتها للهجوم على إيران، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن الرد بات "قريبا".

وأوضحت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مناورات، بينما أجرت الجبهة الداخلية مناقشات، وتم تجهيز الدفاعات لأي رد إيراني محتمل.
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ولفتت إلى أن طهران تدرك على ما يبدو اقتراب الرد الإسرائيلي، وتواصل مساعيها لتقليصه.

وذكر المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تهيئة الجمهور بشأن احتمال رد إيراني على أي هجوم إسرائيلي في وقت قريب.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الخطط العسكرية للهجوم على إيران نالت موافقة القيادة العسكرية، وهي الآن بانتظار مصادقة القيادة السياسية.

كما كشفت أن موعد الهجوم الإسرائيلي مرتبط باعتبارات عدة بينها احتمال شن إيران هجوما فوريا على تل أبيب. (الجزيرة)
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