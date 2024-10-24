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عربي-دولي

خامنئي أصدر توجيهاته بالرد.. هكذا تستعد إيران لانتقام إسرائيل

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:42
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن المرشد علي خامنئي، أمر الجيش بوضع خطط متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي.

وأكد المسؤولون الإيرانيون للصحيفة الأميركية أن خامنئي "أصدر توجيهاته بالرد على إسرائيل إذا استهدفت المنشآت النفطية أو النووية".
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وأضاف المسؤولون: "إذا اقتصر هجوم إسرائيل على قواعد عسكرية ومستودعات صواريخ ومسيرات فلن نرد".

كذلك قال المسؤولون إن "إيران ستنتقم إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في أضرار واسعة وخسائر كبيرة".

ووفق المسؤولين فإن إيران "وضعت قواتها المسلحة في حالة تأهب كامل، وعززت دفاعاتها الجوية في المواقع العسكرية والنووية الحساسة".

وأشار المسؤولون إلى أن طهران "وضعت القادة العسكريين الذي قاتلوا في العراق وسوريا بالمحافظات الحدودية تحسبا لهجمات من الجماعات المعارضة للنظام مستغلة حالة الحرب في حال اندلعت".

ووفق ما ذكر عضوان في الحرس الثوري لـ"نيويورك تايمز" فإنه "إذا ألحقت إسرائيل أضرارا جسيمة بإيران، فإن الردود قيد النظر تشمل إطلاق ما يصل إلى 1000 صاروخ باليستي تزامنا مع هجمات للجماعات الموالية، وتعطيل تدفق إمدادات الطاقة العالمية والشحن".

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لا تريد إطالة أمد الحملة الإسرائيلية في لبنان، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على بدء إسرائيل هجوما كبيرا على حزب الله.

وعبّر بلينكن عن أمله أيضا في أن تصل الرسالة بوضوح لإيران وهي أن أي هجمات أخرى قد تشنها على إسرائيل ستشكل خطرا كبيرا على مصالحها، وذلك في وقت تتأهب فيه المنطقة لرد إسرائيل على هجوم إيران الصاروخي عليها في مطلع أكتوبر.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد كشفت، أمس الخميس، نقلا عن مصدر استخباراتي مطلع، أن "إسرائيل أجلت ردها الانتقامي على إيران بسبب الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات".(سكاي نيوز)


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