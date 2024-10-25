معلومات مفاجئة.. هل ساعدت روسيا الحوثيين بضرب سفن البحر الأحمر؟

Advertisement

كشفت مصادر غربية عن تقديم الروس بيانات للحوثيين في اليمن ساعدتهم في مهاجمة سفن غربية، إذ زعم مصدر مطلع فضلا عن مسؤولَيْن أوروبيَّيْن في مجال الدفاع أن روسيا قدمت بيانات الاستهداف للحوثي أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار.كما أضافت تلك المصادر أن الحوثيين بدأوا في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع ضرباتهم على السفن، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"إلى ذلك، أشار أحد الأشخاص إلى أن تلك البيانات وصور الأقمار الصناعية نقلت عبر أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.هذا، وتُظهر تلك المساعدة مدى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.إلى ذلك، رأى عدد من المحللين أن موسكو سعت إلى تأجيج عدم الاستقرار من الشرق الأوسط إلى آسيا لخلق مشاكل أمام واشنطن، لاسيما أن الصراع المتسع في الشرق الأوسط، الذي أذكاه هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي، استهلك العديد من موارد واهتمام المسؤولين الأميركيين.وكانت مصادر غربية أشارت سابقا إلى أن رجل أعمال روسي مقرب من الكرملين دخل في صفقات لتسليح جماعة الحوثي، بعدما زار وفدها العاصمة الروسية قبل أشهر. إلا أن موسكو عادت ونفت لاحقا الأمر مؤكدة دعمها للحكومة الشرعية. (العربية)