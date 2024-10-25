19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات مفاجئة.. هل ساعدت روسيا الحوثيين بضرب سفن البحر الأحمر؟
Lebanon 24
25-10-2024
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر غربية عن تقديم الروس بيانات للحوثيين في اليمن ساعدتهم في مهاجمة سفن غربية، إذ زعم مصدر مطلع فضلا عن مسؤولَيْن أوروبيَّيْن في مجال الدفاع أن روسيا قدمت بيانات الاستهداف للحوثي أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار.
Advertisement
كما أضافت تلك المصادر أن الحوثيين بدأوا في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع ضرباتهم على السفن، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"
إلى ذلك، أشار أحد الأشخاص إلى أن تلك البيانات وصور الأقمار الصناعية نقلت عبر أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
هذا، وتُظهر تلك المساعدة مدى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
إلى ذلك، رأى عدد من المحللين أن موسكو سعت إلى تأجيج عدم الاستقرار من الشرق الأوسط إلى آسيا لخلق مشاكل أمام واشنطن، لاسيما أن الصراع المتسع في الشرق الأوسط، الذي أذكاه هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي، استهلك العديد من موارد واهتمام المسؤولين الأميركيين.
وكانت مصادر غربية أشارت سابقا إلى أن رجل أعمال روسي مقرب من الكرملين دخل في صفقات لتسليح جماعة الحوثي، بعدما زار وفدها العاصمة الروسية قبل أشهر. إلا أن موسكو عادت ونفت لاحقا الأمر مؤكدة دعمها للحكومة الشرعية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
10:24 | 2024-10-24
24/10/2024 10:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا نعش هاشم صفي الدين وما كُتِبَ عليه
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا نعش هاشم صفي الدين وما كُتِبَ عليه
05:39 | 2024-10-24
24/10/2024 05:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هي طليقة شقيق أصالة.. سيدة أعمال سورية تحتفل برومانسية بعيد زوجها الممثل الشهير (صور)
Lebanon 24
هي طليقة شقيق أصالة.. سيدة أعمال سورية تحتفل برومانسية بعيد زوجها الممثل الشهير (صور)
03:28 | 2024-10-24
24/10/2024 03:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما هربت بالبيجاما من منزلها جراء القصف.. نادين الراسي بلوك جديد! (صورة)
Lebanon 24
بعدما هربت بالبيجاما من منزلها جراء القصف.. نادين الراسي بلوك جديد! (صورة)
02:56 | 2024-10-24
24/10/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:45 | 2024-10-25
مقتل عشرة عناصر شرطة في هجوم في باكستان
00:38 | 2024-10-25
23 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس
00:30 | 2024-10-25
الدفاع الأميركية: من حق تركيا محاسبة المسؤولين عن هجوم أنقرة
00:28 | 2024-10-25
الرئيس الفلسطيني: روسيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني
00:15 | 2024-10-25
قتلى في غارات تركية على شمال وشرق سوريا
00:13 | 2024-10-25
بالفيديو.. صواريخ من لبنان باتجاه حيفا
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 08:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 08:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 08:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24