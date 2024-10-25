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عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني: روسيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:28
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية قمة "بريكس" كان عظيما جدا.

وقال عباس في تصريح حصري لـ"RT" عقب لقائه ببوتين: "اللقاء كان عظيما جدا، بحثنا العلاقات الثنائية بيننا وبين روسيا الاتحادية".
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وأكد الرئيس الفلسطيني أن "روسيا تقدم لنا المساعدات في كل المجالات".

وتابع: "الأهم أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية حسب الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلسطيني رغبة بلاده في الانضمام لمجموعة "بريكس".

وأشاد عباس بدور المجموعة في خلق نظام عالمي متوازن وعادل.
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