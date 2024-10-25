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مقتل عشرة عناصر شرطة في هجوم في باكستان

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:45
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أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم، مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود في هجوم ليلي على حاجز تفتيش شنه ما لا يقل عن 20 مسلحاً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله أن تبادل إطلاق النار الكثيف استمر مدة ساعة تقريباً، مؤكداً مقتل عشرة من عناصر شرطة الحدود وإصابة سبعة بجروح خلال الهجوم. (الشرق الأوسط)
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