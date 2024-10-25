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23 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:38
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استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا جنوبي مدينة خان يونس.

وبحسب كالة "وفا"، أدّى الاستهداف الى استشهاد 23 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء.
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