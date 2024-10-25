Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: حصار إسرائيل لشمال غزة يظهر عدم احترام القانون الدولي

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:00
A-
A+

Doc-P-1268065-638654400524818765.jpg
Doc-P-1268065-638654400524818765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن حصار إسرائيل لشمال قطاع غزة الفلسطيني، يظهر عدم احترام القانون الدولي.
وأوضح حق، في مؤتمر صحفي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى الدمار الحاصل في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
Advertisement
وتابع قائلاً: "الدمار الهائل الذي سببه الحصار في شمال غزة يظهر أن الحرب تُشن دون احترام القانون الدولي. والعائلات هناك محاصرة في أماكنها ولا تستطيع التحرك".
وأشار حق، إلى تواجد ما بين 50 إلى 70 ألف نسمة في جباليا حاليا، وأن 63 ألف شخص نزحوا من الشمال إلى وسط القطاع بعد الهجمات الإسرائيلية.
وردا على سؤال بشأن رسالة الأمم المتحدة إلى سكان شمال غزة، قال حق: "نواصل العمل من أجلهم. ونواصل السعي لكي يسمعهم العالم ويرى احتياجاتهم".
وذكر أن موظفي الأمم المتحدة يحاولون أداء واجباتهم في غزة وسط ظروف صعبة للغاية.
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-10-25
03:30 | 2024-10-25
03:15 | 2024-10-25
03:03 | 2024-10-25
03:02 | 2024-10-25
02:47 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24