الأمم المتحدة: حصار إسرائيل لشمال غزة يظهر عدم احترام القانون الدولي

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قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن حصار إسرائيل لشمال قطاع غزة الفلسطيني، يظهر عدم احترام القانون الدولي.وأوضح حق، في مؤتمر صحفي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى الدمار الحاصل في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.وتابع قائلاً: "الدمار الهائل الذي سببه الحصار في شمال غزة يظهر أن الحرب تُشن دون احترام القانون الدولي. والعائلات هناك محاصرة في أماكنها ولا تستطيع التحرك".وأشار حق، إلى تواجد ما بين 50 إلى 70 ألف نسمة في جباليا حاليا، وأن 63 ألف شخص نزحوا من الشمال إلى وسط القطاع بعد الهجمات الإسرائيلية.وردا على سؤال بشأن رسالة الأمم المتحدة إلى سكان شمال غزة، قال حق: "نواصل العمل من أجلهم. ونواصل السعي لكي يسمعهم العالم ويرى احتياجاتهم".وذكر أن موظفي الأمم المتحدة يحاولون أداء واجباتهم في غزة وسط ظروف صعبة للغاية.