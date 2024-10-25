Advertisement

عربي-دولي

وزير إسرائيلية توجّه رسائل للعرب: استعدوا للنكبة والإستيطان!

Lebanon 24
25-10-2024 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1268066-638654401482330412.png
Doc-P-1268066-638654401482330412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية في الحكومة الإسرائيلية، ماي جولان، عن دعمها للاستيطان في قطاع غزة، داعية إلى "طرد الفلسطينيين من منازلهم كعقاب لهم على أحداث 7 تشرين الاول".

وقالت مي جولان، العضوة في الليكود، خلال مشاركتها هذا الأسبوع في مؤتمر دعم الاستيطان في غزة، إن "السبب الرئيسي لحضوري إلى المؤتمر هو أن هناك شرائح كبيرة من الإسرائيليين تريد التسوية، وهذا أمر مشروع، ويمكن طرحه على الطاولة ولن يسكتونا".
Advertisement

وأضافت: "أي أداة لمنع اختطاف الناس مجددا أو قتل النساء والرجال هي مشروعة، مثل ترحيل العائلات، والحرمان من الجنسية، أو أي شيء. لكن في المشاعر الفلسطينية، ما يؤلمهم أكثر من حياة الإنسان، هو الاستيلاء على الأرض، وبالتالي فإن المناقشة هنا يمكن أن تأخذ مجراها".

وعندما سئلت: هل سيتم ترحيل جميع سكان غزة، قالت جولان: "لقد تم طردنا من هناك (في العام 2005) بشكل جيد للغاية، وبدلا من سنغافورة التي وعدنا بها العالم (في إشارة إلى التقدم والتطور)، حصلنا على سنغافورة قاتلة تحت الأرض. فماذا تعني المعادلة؟ لقد أعطيناكم الأرض، وسنستعيدها مجددا؛ حتى لا يكون هناك إرهاب".

وأضافت: "من حاول أن يصنع بنا محرقة ثانية يجب أن ينال نكبة.

وأكدت الوزيرة أن هناك خطة بهذا الصدد، وهناك مقترحات، لكنها رفضت الإفصاح عنها.

وعن قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الكلام عن إعادة المستوطنات إلى غزة غير واقعي، قالت جولان: "لقد قال غير واقعي، وهذا جيد. لقد تحدثوا في السابق عن أشياء أخرى غير واقعية"!، في إشارة منها إلى أنه سيغير رأيه. (عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-10-25
03:30 | 2024-10-25
03:15 | 2024-10-25
03:03 | 2024-10-25
03:02 | 2024-10-25
02:47 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24