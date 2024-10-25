يهود متطرفون يحاولون اقتحام غزة

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ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، منعه مجموعة من اليهود اليمنيين المتطرفين من اقتحام قطاع غزة بعد دخولهم إلى منطقة الحاجز الأمني بين إسرائيل والقطاع.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن مجموعة من اليهود اليمينيين المتطرفين اقتحموا منطقة الحاجز الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة بهدف الدخول للقطاع.ونقلت الإذاعة عن الجيش قوله، إن المجموعة "عبروا إلى منطقة الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، لكنهم لم يعبروا إلى القطاع".وأضاف الجيش أنه "منع أفراد المجموعة من الدخول للقطاع وأوقف عددا منهم". (الأناضول)