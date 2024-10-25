جعلت من الولايات المتحدة مكب نفايات للعالم.. ترامب ينتقد سياسة الهجرة

أعلن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بأن سياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية حولت الولايات المتحدة إلى مكب نفايات للعالم أجمع، بحسب "روسيا اليوم".

وقال في تجمع لأنصاره في ولاية أريزونا: "عندما تولت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس منصبها، تعمدت فتح حدودنا، وفتحت الباب أمام غزو المهاجرين الآتين من السجون، ومن مستشفيات الأمراض العقلية من جميع أنحاء العالم ونحن أصبحنا مكب النفايات. نحن سلة قمامة للعالم".

كما وعد بأنه إذا فاز في الانتخابات، "فإن الخامس من تشرين الثاني سيصبح يوم تحرير أميركا".