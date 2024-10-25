نائب رئيس الوزراء الأفغاني ناشد الدول عدم ترحيل الأفغان

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دعا نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون السياسية المولوي عبد الكبير إلى وقف الترحيل القسري للأفغان من دول اللجوء.ونقلت قناة "تولو" التلفزيونية عن كبير قوله: "نناشد الدول المجاورة وجميع الدول الأخرى في العالم التي يحق للأفغان الإقامة فيها، عدم إجبار اللاجئين على العودة، وعدم ترحيلهم قسرا والسماح لهم بالعودة طوعا إلى أفغانستان".ودعا نائب رئيس الوزراء جميع البلدان المضيفة إلى معاملة اللاجئين الأفغان بالاحترام الواجب.وفي حديثه عن التقدم الذي حدث في المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد، نصح المسؤول الأفغاني، رجال الأعمال الأفغان الذين يجدون أنفسهم في الخارج بالاستثمار في وطنهم وخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيهم. (روسيا اليوم)