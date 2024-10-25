استطلاع يظهر أغلبية واضحة من الألمان تؤيد ميرتس لمنصب المستشار

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كشف استطلاع للرأي أن أغلبية واضحة من الألمان تريد أن يصبح زعيم المعارضة المحافظ فريدريش ميرتس مستشارهم المقبل، بدلاً من الحالي أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي، أن 52 في المائة يفضلون أن يصبح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس، المستشار المقبل، بينما يريد 25 في المائة آخرون أن يظل شولتس في منصبه، فيما لم يقرر 23 في المائة من الألمان بعد موقفهم.ومن المقرَّر إجراء الانتخابات العامة المقبلة، التي سيتحدد على أثرها أعلى منصب سياسي في ألمانيا، في أيلول 2025. ولم يتم تضمين ساسة من الأحزاب الأخرى كخيارات في الاستطلاع.وفي استطلاع آخر للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، تفوّق ميرتس أيضاً على شولتس بحصوله على تأييد لشغل منصب المستشار بنسبة 48 في المائة، بينما أراد 37 في المائة بقاء شولتس في السلطة.وعلى مستوى الأحزاب، حصل التحالف المسيحي على تأييد بنسبة 30 في المائة، في حين حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 16 في المائة.وتفوق ميرتس في كثير من المجالات على شولتس. وبحسب استطلاع «سيفي»، قال 58 في المائة من الألمان إن ميرتس يتميز بأداء أفضل فيما يتعلق بقضايا الهجرة، بينما رأى 18 في المائة فقط أن شولتس أكثر كفاءة في هذه القضايا.وتعتقد أغلبية واضحة بنفس القدر (58 في المائة) أن ميرتس أكثر حزماً في السياسة الدولية، مقابل 17 في المائة لشولتس. وفيما يتعلق بسياسة المناخ تقدّم ميرتس بنسبة 36 في المائة مقابل 26 في المائة لشولتس.ورغم ذلك تقدم شولتس بفارق ضئيل فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وهو موضوع أساسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ حيث يرى 36 في المائة أن المستشار الحالي أكثر التزاماً بهذه القضية، بينما فضل 33 في المائة ميرتس.وعندما سُئِلوا عمَّن يثقون به أكثر في إبعاد ألمانيا عن صراع محتمل مع روسيا، كان كلاهما متعادلاً تقريبا؛ حيث حصل شولتس على نسبة 36 في المائة وميرتس على 35 في المائة.وحصل ميرتس على تأييد 42 في المائة فيما يتعلق بالتمتُّع «بنظرة أكثر حداثة للمجتمع»، وذلك على الرغم من أن النقاد اتهموه مراراً بأن لديه آراء قديمة بشأن النساء. ورأى 28 في المائة فقط أن شولتس أكثر حداثة، على الرغم من أن المستشار يعتبر نفسه مناصراً لحقوق المرأة.شمل استطلاع «سيفي» نحو 5 آلاف ألماني فوق 18 عاماً.