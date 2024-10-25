"بيجر" لبنان يرعب الحوثي.. هذا ما يفعله مهندسون وخبراء في اليمن

Advertisement

وسط مخاوف حوثية من تكرار سيناريو تفجيرات بيجر لبنان، هرعت العديد من المجموعات إلى تفكيك أنظمة المراقبة الأمنية والعسكرية، خوفًا من اختراقها من قبل الموساد، وخاصة وأن المشرفين على تركيبها كانوا من عناصر حزب الله، حسب العين الإخبارية.وأكّدت مصادر أمنية وعسكرية لـ«العين الإخبارية»، أن إجراءات جديدة اعتمدتها المجموعات "خوفا من استهداف إسرائيلي يطال قياداتها وبنيتها الأمنية".وأوضحت المصادر أن الحوثي فككت أنظمة المراقبة الأمنية في كل المحافظات والتي سبق وكانت ربطتها بغرف تحكم ومراقبة إلى غرف العمليات الأمنية المتعددة.وبحسب المصادر، فإن منظومات المراقبة الأمنية مجهزة بشبكة كاميرات متواجدة في كل المحافظات غير المحررة من خلال تقسيم للأحياء والمربعات ومداخل المدن، وفق آلية تشمل مراقبة كل النطاق الجغرافي للمحافظات .وأوضحت أن منظومات المراقبة ترتبط بغرف عمليات في جهاز الأمن والمخابرات وفروع جهاز الأمن الوقائي وكذلك تربط هذه المنظومات بقيادة المحاور العسكرية على مستوى كل محافظة.المصادر أكدت أن "المجموعات فككت منظومات الرقابة خوفا من اختراقها من قبل الموساد الإسرائيلي، وخاصة وأن الفرق التي جهزت هذه المنظومات وأشرفت على عملها تقنيا منذ البداية هم خبراء يتبعون حزب الله".