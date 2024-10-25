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الدفاع التركية تعلن عن تدمير 34 هدفا شمالي العراق

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:15
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 34 موقعا لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعملية جوية شمال العراق.
وذكرت الوزارة في بيان أن العملية شنتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
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وأوضحت أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية انطلاقًا من شمال العراق، عبر تحييد إرهابيي تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابية الأخرى، وضمان أمن الحدود.
وذكرت أن العملية استهدفت مواقع للتنظيم الانفصالي بمناطق هاكورك وكارة وقنديل وسنجار، ما أدى إلى تدمير 34 موقعا بينها مغارات ومخابئ ومستودعات، يعتقد أن فيها إرهابيين بمستويات قيادية.
ولفتت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخائر المنتجة بإمكانات وطنية.
وشدّد البيان على أن القوات المسلحة التركية ستواصل بكل عزيمة وإصرار جهودها بمكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي. (الاناضول)
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