توقعات بارتفاع النمو السنوي في مصر إلى 4 بالمئة

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أظهر استطلاع لرويترز صدر حديثا، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى أربعة بالمئة على مدى عام حتى نهاية حزيران 2025 عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها.وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من التاسع حتى 23 تشرين الاول وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7 بالمئة في 2025-2026 و5.3 بالمئة بحلول 2026-2027.وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة من 3.8 بالمئة قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ووباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العملة بالإضافة إلى الحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة. (سكاي نيوز)